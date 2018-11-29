سريع واد زم يضع حدًا لانتصارات الوداد البيضاوى بالدورى المغربى

وضع سريع واد زم حدا لمسيرة انتصارات ضيفه الوداد البيضاوي بعد أن فرض عليه التعادل بدون أهداف اليوم الخميس في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.



وبهذا التعادل، ظل الوداد البيضاوي الذي خاض المباراة تحت قيادة السنغالي موسى نداو المدرب المساعد مدفوعا بتحقيق انتصارين متتاليين أمام يوسفية برشيد 3-2 والفتح الرباطي 3-صفر، في المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها من ست مباريات.



لكن نقطة التعادل دفعت واد زم لاحتلال المركز الثالث برصيد 12نقطة من تسع مباريات انتهت آخر أربع منها بالتعادل.



وشهد الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة طرد مراد جيبور لاعب سريع واد زم؛ لكن الوقت لم يسعف الوداد في استغلال التفوق العددي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.