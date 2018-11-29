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الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:21 م

السفارة الكورية تنظم يومًا ثقافيًا فى جامعة أسوان

السفارة الكورية تنظم
أ ش أ
dostor.org/2416321

نظمت سفارة كوريا الجنوبية اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثقافي الكوري في كلية الألسن في جامعة أسوان للعام الثالث على التوالي، في إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا.
وشهدت فعاليات اليوم الثقافي الكوري كل من يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان ويانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وقال غلاب: إنه تم افتتاح قسم اللغة الكورية في الجامعة منذ ثلاث سنوات ويضم نخبة متميزة من الطلاب، لذلك تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافي الكوري بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وكوريا الجنوبية علاوة على تنمية مهارات الطلاب بهذا القسم.
وأوضح أن الاحتفالية تضم العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكوري، فضلا عن أنشطة معايشة للثقافة الكورية وتشمل تقديم بعض الأطعمة الكورية؛ للمشاركين في اليوم الثقافي وأيضا تنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية.
وأشار إلى أن قسم اللغة الكورية في الجامعة يضم ثلاثة متطوعين كوريين يقومون بالتدريس في هذا القسم؛ ما كان له الأثر الطيب في إتقان الطلاب للغة الكورية بشكل متميز.
ومن جانبه أعرب يون يواتشول، عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب قسم اللغة الكورية لدرجة أنه شعر كأنه موجود في كوريا حينما استمع لهؤلاء الطلاب وهم يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة؛ ما يدل على إتقانهم الكبير لهذه اللغة، مؤكدا أن اللغة هي أقوى الروابط بين الشعوب لذلك سوف يكون لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان دور كبير في توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا، كما أن طلاب القسم سوف يكون عليهم إقبال كبير من المؤسسات الكورية باعتبارهم يتحدثون هذه اللغة بطلاقة.
وبدوره، أكد الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان أن الأيام الثقافية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية؛ لأنها تسهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمي مهاراته المختلفة في مجال الترجمة والأنشطة الفنية، موضحا أن قسم اللغة الكورية هو القسم الثاني الذي يدرس هذه اللغة على مستوى الجامعات المصرية، وتم افتتاحه بعد قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس.

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