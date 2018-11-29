لبنان: الحريري يبحث مع مسئول بريطاني العلاقات التجارية بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم، مباحثات مع المفوض التجاري البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط سيمون بيني، بحضور السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، تم خلالها تناول العلاقات التجارية بين البلدين.



وقال المفوض التجاري البريطاني - في تصريح عقب اللقاء - إن المباحثات مع الحريري تطرقت إلى العلاقات بين لبنان والمملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالفرص التجارية، والمشروعات والدور الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا لمساعدة لبنان في تحقيق هذه المشاريع.