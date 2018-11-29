دينامو كييف الأوكرانى يفوز على إف سى استانا الكازاخى فى الدورى الأوروبى

فاز (دينامو كييف) الأوكراني على مضيفه (اف سى استانا) الكازاخي، في المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب مونايتباسوفا في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الـ11 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

سجل الهدف بنجامين فيربيتش فى الدقيقة 29 ليرفع رصيد فريقه إلى 11 نقطة فى صدارة المجموعة؛ ليضمن بذلك التاهل لدور الـ32 كأول أو ثانى المجموعة.

وجاء الفريق الكازاخي في المركز الثانى برصيد 8 نقاط.. يليه رين الفرنسي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويابلونك التشيكى فى المركز الأخير برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن يواجه يابلونك ضيفه رين اليوم فيى إطار منافسات نفس الجولة.

وفاز رابيد فيينا النمساوى على سبارتاك موسكو 2-1 على ملعب أتكريت أرينا فى منافسات المجموعة السابعة.

أحرز هدفي الفريق النمساوى ميرت مولدر فى الدقيقة 80 وفيليب شوبيسبرغر فى الدقيقة 90.. وهدف الفريق الروسي زي لويس فى الدقيقة 20.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد رابيد فيينا إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا يليه فياريال الأسبانى برصيد 6 نقاط ثم جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برصيد 5 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن سبارتاك موسكو الذى جاء فى المركز الأخير.

ومن المقرر أن يواجه جلاسكو رينجرز ضيفه فياريال اليوم في إطار منافسات نفس الجولة.