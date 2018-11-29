مستشار ترامب للأمن يوجه دعوة لرئيس البرازيل المنتخب لزيارة أمريكا

وجه جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم الخميس، دعوة رسمية إلى الرئيس البرازيلي المنتخب يائير بولسونارو لزيارة الولايات المتحدة.



وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن بولتون وجه هذه الدعوة إلى بولسونارو - التى لم يتحدد موعدها - نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال لقائهما اليوم في ريو دى جانيرو، حيث وصف بولتون المحادثات التي أجراها مع بولسونارو وفريقه للأمن القومي بأنها "مثمرة للغاية".



وأعرب بولتون - أيضا - عن تطلعه لإقامة شراكة تتسم بالحيوية والنشاط مع البرازيل.