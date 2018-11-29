ناهد السباعي: دوري في "جريمة الأيموبليا" مؤثر بالرغم من صغره

أعربت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها في فيلم "جريمة الأيموبليا" والذي عرض على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين.



وقالت "السباعي" إن ردود فعل الجمهور أسعدها جدًا حول دورها الذي قدمته خلال أحداث الفيلم، خاصة أن الجمهور قد تأثر بشخصيتها التي ظهرت بها.



وأضافت أنه بالرغم من صغر حجم دورها في العمل إلا إنها ترى إنه كان دور أساسي في الفيلم، لأنها تسببت في بناء باقي أحداث الفيلم.



"جريمة الإيموبيليا" بطولة هاني عادل، وناهد السباعي، ومن إخراج المخرج خالد الحجر.

