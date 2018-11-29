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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:10 م

ختام فعاليات دورة ريادة الأعمال الزراعية بجامعة أسوان (صور)

ختام فعاليات دورة
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2416315

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات دورة ريادة الأعمال الزراعية لطلاب كليتى الزراعة والطب البيطري، والتي استمرت لمدة 5 أيام بقاعة سيمنار كلية الزراعة والموارد الطبيعية، والتي تنفذها شركة Enroot بدعم من مشروع Seed Egypt الممول من المعونة الأمريكية، بحضور الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة.

وقال رئيس جامعة أسوان، إن الدورة التدريبية استهدفت نشر ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة، وتوعيتهم بضرورة الخروج من أساليب العمل التقليدية واستخدام كافة طاقاتهم الذهنية وتوظيفها للإستفادة القصوى منها عمليا وربحيا من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد الدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة، على أهمية الدورات في رفع وعى الطلاب حول التفكير في إيجاد حلول وأفكار رياديه قابله للتطبيق ومن شأنها خلق فرص عمل لأئقة ومنتجة، بالاضافة الي انها جاذبة لجهات التمويل.

وأضاف أن، التدريب خطوة جيدة وبدايه قويه لاستغلال الإمكانيات المتاحة في خلق أفكار لمشاريع ريادة الأعمال لذلك سوف تنظم الجامعة خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال والتي تستهدف كلا من الخريجين وطلاب الجامعة.

ختام فعاليات دورة ريادة الأعمال الزراعية بجامعة أسوان (صور)
ختام فعاليات دورة ريادة الأعمال الزراعية بجامعة أسوان (صور)
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