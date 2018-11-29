الاتفاق يتعادل مع الشباب 2-2 فى الدورى السعودى

تعادل فريق الاتفاق مع مضيفه الشباب بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

التعادل منح نقطة وحيدة لكل فريق، ليرتفع رصيد الشباب إلى 17 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة في المركز السابع بجدول الدوري.

تقدم الاتفاق بهدف لاعبه كريستيان جوانكا في الدقيقة 31، ثم تعادل الشباب في الدقيقة 36 عن طريق كونستانتين بوديسكو، قبل أن يضيف الاتفاق الهدف الثاني في الدقيقة 42 عبر حسن جمال، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في تعديل النتيجة مرة أخرى بهدف خالد حسين كعبي في الدقيقة 64.

وشارك المصري حسين السيد المعار من النادي الأهلي لفريق الاتفاق، في التشكيل الأساسي لفريقه، وقدم أداء طيبا، قبل أن يستبدل في الدقيقة 65، ويشارك بدلا منه زميله حسين صالح.