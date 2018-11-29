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الصحة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:05 م

جنين يقتل أمه بمرض وراثى من أبيه المتوفى

جنين يقتل أمه بمرض
dostor.org/2416308

توفيت امرأة دنماركية بسبب مرض نادر جدا أصيبت به من جنينها الذي ورث هذا المرض القاتل من أبيه.

ونشرت مجلة Journal of Neuropathology & Experimental Neurology هذا الحادث الغريب، وأشارت إلى أن المرأة الحامل توفيت نتيجة إصابتها بمرض كروتزفيلد – جاكوب، الذي يسبب تلف قشرة الدماغ وأجزاء أخرى منه تدريجيا.

ومن المثير أن زوج المرأة كان توفي بنفس المرض قبل 20 سنة، وبعد وفاته، قررت المرأة إجراء تحليل للحمض النووي لمعرفة فيما إذا كانت مصابة بالمرض القاتل أو تميل إلى الإصابة به، وكانت النتيجة سلبية، ومع ذلك قبل بلوغها السبعين من العمر، توفيت بنفس المرض.

وبحث علماء مستشفى جامعة كوبنهاغن عن سبب إصابة المرأة بهذا المرض النادر، واكتشفوا أنها أصيبت به عندما كانت حاملا بابنها، الذي شخصت إصابته بالمرض أيضا.

وأوضح العلماء كيفية انتقال المرض إلى الحامل بقولهم: "ورث الابن الجين المسبب للمرض من الأب، وهو في رحم أمه انتقل إليها، حيث تحركت الخلايا الجنينية المحتوية على بروتينات البريون السامة عبر المشيمة مع تيار الدم، وفي نهاية المطاف وصلت إلى الدماغ".

ويعد هذا المرض نادرا ويصيب شخصا واحدا من كل مليون.

وتشير المجلة إلى أن المرأة حملت بجنينها قبل 53 سنة، أي أن عمر ابنها الآن 53 عاما.

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