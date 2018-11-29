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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 08:03 م

تعرف على جوائز النسخه الـ 40 للقاهرة السينمائي

تعرف على جوائز النسخه
محمد مجدي
dostor.org/2416307

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ 40 جوائز المهرجان الذي انطلقت فعاليات ختامه منذ دقائق على المسرح الكبير.

جائزة صندق الأمم المتحدة للشباب
ورد مسموم (مصر)
مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة
تنويه خاص
ذاكرة الأسماك (كولومبيا)
شوكولاته داكنة (مصر)
جائزة لجنة التحكيم الخاصة
هي (كوسوفو، فرنسا)
جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير
إخوان (كندا، تونس، السويد)
مسابقة أسبوع النقاد الدولي
جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني
طرس، رحلة الصعود إلى المرئي إخراج غسان حلواني (لبنان)
جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم
آجا إخراج ميلكو لازاروف (بلغاريا، ألمانيا، فرنسا)
مسابقة آفاق السينما العربية
جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)
"ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)
جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي
"فتوى" إخراج محمود بن محمود (تونس)
جائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك تيوك بقيمة 15 ألف دولار
"ورد مسموم" إخراج أحمد فوزي صالح (مصر)
جائزة الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسى) – في ذكرى سمير فريد
ليلة الأثني عشر عامًا إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا)
جائزة أحسن إسهام فني
الزوجة الثالثة إخراج آش مايفير (فيتنام)
جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو
طيور المعبر إخراج كريستينا جاليدو وتشيرو جويرا، سيناريو ماريا كاميلا آرياس وجاك تولموند فيدال (كولومبيا، الدنمارك، المكسيك)
جائزة أحسن ممثلة
صوفيا ساموشي - "ذات يوم" إخراج صوفيا سيلاجي (المجر)
جائزة أحسن ممثل
شريف دسوقي - "ليل خارجي" إخراج أحمد عبد الله السيد (مصر)
الهرم البرونزي لأحسن فيلم عمل أول أو ثاني
طاعة إخراج جايمي جونز (بريطانيا)
الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج
مانتا راي إخراج بوتيفونج أرونفينج (تايلاند، فرنسا، الصين)
دونباس إخراج سيرجي لوزنتسا (ألمانيا، أوكرانيا، فرنسا)
الهرم الذهبي لأحسن مخرج، تُمنح للمنتج
ليلة الأثني عشر عامًا إخراج ألفارو بريخنر (أوروجواي، الأرجنتين، إسبانيا)

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