وزير النفط السعودي يناقش سبل استقرار الأسعار على هامش قمة العشرين

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنه التقي نظيره الأرجنتيني هافيير إيقواسيل، على هامش مشاركته بقمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين، وبحث معه سبل التعاون في الاستثمار النفطي بين البلدين.



وقال الفالح عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم "أتشرف بالمشاركة ضمن وفد المملكة المرافق لولي العهد في زيارته إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين والاجتماعات الثنائية على هامش القمة".



وأضاف: "في هذا السياق التقيت اليوم وزير الطاقة الأرجنتيني هافيير إيقواسيل، حيث بحثنا أوجه التعاون والاستثمار بين البلدين في الشأن النفطي، ووجهات النظر حول أسواق النفط وأهمية استمرار جهود المنتجين لاستقرارها".



ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفد الممكة؛ للمشاركة في قمة العشرين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.