القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
عالم
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:59 م

وزير النفط السعودي يناقش سبل استقرار الأسعار على هامش قمة العشرين

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح،
محمد عمر
dostor.org/2416301

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أنه التقي نظيره الأرجنتيني هافيير إيقواسيل، على هامش مشاركته بقمة العشرين التي تستضيفها الأرجنتين، وبحث معه سبل التعاون في الاستثمار النفطي بين البلدين.

وقال الفالح عبر حسابه على "تويتر" مساء اليوم "أتشرف بالمشاركة ضمن وفد المملكة المرافق لولي العهد في زيارته إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين والاجتماعات الثنائية على هامش القمة".

وأضاف: "في هذا السياق التقيت اليوم وزير الطاقة الأرجنتيني هافيير إيقواسيل، حيث بحثنا أوجه التعاون والاستثمار بين البلدين في الشأن النفطي، ووجهات النظر حول أسواق النفط وأهمية استمرار جهود المنتجين لاستقرارها".

ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفد الممكة؛ للمشاركة في قمة العشرين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 4 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 4 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 5 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

منذ اسبوع

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

الأرصاد: 2018 رابع أكثر الأعوام حرارة منذ 1880

رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مجلس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا

فتاة التروسيكل لـ"الدستور": الرئيس وعد بتجهيزي للزواج.. وعملت فى 3 مهن

الزمالك يبحث عن مسك ختام «انتصارات نوفمبر» أمام الاتحاد فى البطولة العربية

ads
الأكثر قراءة

دب يفترس امرأة ورضيعتها بعمر 10 أشهر

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين

رجال يد الأهلى يفوز على سموحة 24-20 فى الدورى

ألبومات الصور

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

دب يفترس امرأة ورضيعتها بعمر 10 أشهر

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في الأرجنتين

رجال يد الأهلى يفوز على سموحة 24-20 فى الدورى

كشكول

"شوقي" يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للكشف عن فيروس سي لطلاب الثانوية

دورات لتدريب طالبات "الدراسات" بالإسكندرية على الامتحان

دورة تدريبية من التربية والتعليم لمعلمى المعاهد الأزهرية

وكيل تعليم الإسماعيلية: نسعى لتأهيل طلاب المدارس الفنية لسوق العمل

غدًا.. وزير التعليم يشارك في فعالية المغامر عمر حجازى متحدى الإعاقة بالأهرامات‎

الأمصار

تعرف على أول رئيس أوروبي يلتقي بولي العهد السعودي في قمة الـ20

أوكرانيا تصر على إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية

ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان في "قمة العشرين" بالأرجنتين

بوكو حرام تجسس على الجيش النيجيري بالطائرات

مشروع قرار كويتي سويدي بـ"مجلس الأمن" حول سوريا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

تقنية مبتكرة تكشف الأسلحة المخبأة تحت الملابس

التوتر في المساء أخطر منه في الصباح

أقدم الرسوم الصخرية تكشف عن حقائق علمية مدهشة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: النوم ساعتين أقل من المعتاد تجعلك أكثر غضبًا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎