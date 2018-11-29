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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:05 م

دب يفترس امرأة ورضيعتها بعمر 10 أشهر

دب يفترس امرأة ورضيعتها
dostor.org/2416259

قتل دب أشيب (سلالة خطرة من الدببة البنية) امرأة وابنتها البالغة من العمر 10 أشهر، بالقرب من الحدود الشرقية لمنطقة يوكون في شمال غرب كندا.

وذكر موقع "CBC News"، أن الحادث وقع بالقرب من بحيرة إينارسون، وتعتقد الشرطة أن فاليري ثوريت، البالغة من العمر 37 عاما، خرجت للتنزه مع رضيعتها البالغة من العمر 10 أشهر فقط، ما بين الساعة العاشرة صباحا والثالثة بعد الظهر. وفي هذه الفترة هاجمهما الدب وقتلهما.

وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، عاد رب الأسرة، هيرموند رويسول، إلى المنزل من الصيد، ورأى الدب الأشيب على بعد 100 متر منه فاضطر لقتله، وفقا لهيرموند، قبل أن يعلم ما حدث لعائلته، وعندما اقترب من المنزل رأى جثة زوجته وابنته على عتبة الكوخ.

يذكر أن العائلة انتقلت للعيش في كوخ منعزل عن الناس منذ 3 أشهر، وكان هيرموند طوال تلك المدة يمارس الصيد.

وقال صديق العائلة، ريمي بوبر، إن الزوجين يحبان العيش بالقرب من الطبيعة وكانا على استعداد للحياة في البرية، وقال: "أنا متأكد 100% من أنهما أخذا الحيطة لكل ما يمكن أن يحدث لهم لوحدهم، لكنك لن تتخيل أن يحصل ما حدث أبدا".

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