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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:05 م

وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد الحامدية الشاذلية

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
dostor.org/2416258

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، وموضوعها "خيرية الأمة وخيرية نبيها وكيف نحقق خيرية الأمة الآن؟".

وشددت وزارة الأوقاف في بيانها، على جميع الأئمة، الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، موضحة أنها تثق في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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