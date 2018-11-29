الخميس 29/نوفمبر/2018 - 07:00 م
بوتين: روسيا أحد الضامنين الرئيسيين لأمن الطاقة العالمي
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يمر به الآلاف يوميا، بين عشاق يتشابكون الأيدي وهم يستمتعون بمشاهد البحر وهواءه العليل، وبين أصدقاء يقضون ساعات على كورنيش البحر، يستمتعون بالأجواء الشتوية الهادئة بالإسكندرية، هذا إلى جانب العائلات ...
إنجاز جديد حققته الطالبة مريم وجيه، المصابة بمتلازمة داون، بعد قبول التحاقها بكلية الفنون الجميلة. كانت مريم، التى تبلغ من العمر 19 عامًا، قد حصلت على الجائزة الأولى فى ملتقى الإبداع، الذى دشنه ...
شكا عدد من المصريين خلال الآونة الأخيرة من حالات الغش أثناء شراء مشغولات ذهبية وعدم اكتشاف ذلك إلا عندما قرروا بيعه مرة أخرى، ما جعلنا نتساءل: كيف يتم التمييز بين الذهب الحقيقي والمغشوش؟. وقال عادل ...