"التنوع البيولوجي" يستعرض دور المجتمع المدني في الحفاظ على الثدييات البحرية بالبحر الأحمر

استعرضت إحدى جلسات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، نموذجا لمشروع حماية البيئة والحفاظ على الثدييات البحرية بالبحر الأحمر بالتعاون بين جمعية أبو سلامة بالبحر الأحمر وقطاع المحميات الطبيعية بمصر وكلية علوم جامعه الأزهر شعبة علوم البحار والأسماك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتضمن المشروع نموذجا لجهود إحدى منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، من خلال تنفيذ برامج مراقبة علمية، وبحوث بيئية وأنشطة خاصة بزيادة المعرفة والوعى بقيمة التنوع البيئي بالبحر الأحمر من أجل التغيير الإيجابي والحفاظ على البيئة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الشعاب المرجانية بالمناطق التي تم تدميرها من الساحل عن طريق توفير أسطح صناعية من مواد متوافقة بيئيا وملائمة لاستقبال يرقات الشعاب المرجانية ونموها بطريقة طبيعية، والتحديات التي تواجهها مثل الأنشطة الترفيهية والأنشطة البشرية غير المستدامة.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل ثلاث مناطق من المناطق المدمرة من الشعاب المرجانية بمنطقة الغردقة، حيث تم إنزال النماذج بثلاث مناطق وجميعها استقبلت يرقات الشعاب وبدأ ظهور نتائج تبشر بنجاح التجربة بإعادة التأهيل، وإنشاء مواقع جديدة للغوص خاصة بالتدريب للمبتدئين، بالإضافة إلى دعم تنمية الثروة السمكية بالمنطقة.

كما يستهدف المشروع إنشاء موقع تعليمي لأبحاث الشعاب المرجانية، ودعم القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية على القيام بدور تطبيقي، وتدريب كوادر وطنية على القيام بعمليات إعادة تأهيل البيئات المختلفة، حيث تم تدريب مجموعة من الباحثين البيئيين على عملية إعادة التأهيل بطريقة طبيعية مما يفتح آفاقا جديدة فيما بينهم بضرورة إعادة تأهيل المناطق المدمرة مع إمكانية حساب ذلك ضمن تكلفة الغرامة التي يوقعها القانون على القائم بالتدمير.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بالمنطقة الذي يتعدى مرحلة الدراسة والرصد إلى مرحلة المشاركة الفعلية لحل المشكلات البيئية، ومن التجارب الناجحة في إعادة التأهيل للشعاب.