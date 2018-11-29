جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق، التي ستدخل معسكر مغلق في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري غدا الجمعة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويلتقي نادي الزمالك مع "زعيم الثغر" في تمام السابعة مساء غدٍ الجمعة باستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: عماد السيد - محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى.. محمد يوسف "كماتشو" - محمود علاء - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبدالله جمعة في خط الدفاع.. فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالعزيز - محمد عنتر - محمود عبدالمنعم "كهربا" - إبراهيم حسن - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي - يوسف إبراهيم "أوباما" في خط الوسط.. عمر السعيد - كابونجو كاسونجو في خط الهجوم.

