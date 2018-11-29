منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على لبنان (5 - 3) وديا

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره اللبناني بنتيجة (5 - 3) اليوم الخميس في أولى المباريات التجريبية، وذلك في إطار الاستعدادات لبطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر على أرض مدينة شرم الشيخ خلال الفترة ما بين 8 وحتى 16 ديسمبر المقبل.

حملت خماسية المنتخب الوطني توقيع كل من مصطفى سمير "هدفان" وعبد الرحمن حسن "هدفان" والحسيني طه هدف.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر وديتين آخرتين أمام نظيره اللبناني في 1 و2 ديسمبر المقبلين قبل أن يشارك في غمار منافسات القارة السمراء.

