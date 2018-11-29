إنريكي إجلاسياس يحيي حفلًا ضخمًا في السعودية

يستعد النجم العالمي، إنريكي إجلاسياس، لإقامة حفل مرتقب في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات السباق الدولي للسيارات، "فورمولا E"، الذي ينطلق الشهر المقبل.



وتنطلق مسابقة الفورومولا المرتقبة، في 15 ديسمبر المقبل، بمحافظة الدرعية، وتعد الحدث الرياضي الدولي الأول من نوعه في السعودية.



كما يأتي حفل إجلاسياس ضمن سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى، تسبق انطلاق السباق الرياضي، وتحييها نخبة من نجوم الغناء العالميين في موقع السباق نفسه.



ويرى مراقبون، أن الحدث الغنائي الضخم يندرج ضمن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها السعودية في السنوات القليلة الماضية، والتي أسفرت أيضًا عن رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.