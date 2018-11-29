الإذاعة الكورية: تراجع تأييد رئيس كوريا الجنوبية لأقل مستوى بنسبة 48.8%

تراجعت معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين إلى أقل من 50%، لأول مرة منذ توليه منصبه العام الماضي.

ونقلت الإذاعة الكورية الجنوبية (كي.بي.إس.) اليوم الخميس عن استطلاع للرأي - أجرته شركة (ريال ميتر) شمل ألفا و500 كوري جنوبي - القول إن 48% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس يقوم بعمل جيد، وهو ما يقل بمقدار 3.2% عن الأسبوع الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات تأييد الرئيس الكوري إلى أقل من 50%، مع استمرار التراجع للأسبوع التاسع على التوالي، بحسب الإذاعة.

وأجاب 45.8% من المشاركين بتقييمات سلبية حول أداء "مون"، بزيادة بلغت 3.3% عن الأسبوع الماضي.