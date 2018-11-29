رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة: منتج مصري يُعرض لأول مرة في (إيديكس 2018)

قال رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية (إيديكس 2018) سيشهد عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بها الإنتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن ورش الانتاج بالقوات المسلحة.

وكشف رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة - خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المعرض سيشهد ظهور منتج يعرض لأول مرة.

وأشار إلى أن المعرض يضم 373 شركة عالمية من 41 دولة، فضلا عن حضور الوفود الرسمية، حيث يشارك 57 وفدا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء للإنتاج الحربي، موضحا أنه تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع.

وأوضح أن هناك دولا كثيرة مشتركة بعدد كبير من الشركات فى معرض (إيديكس 2018)، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بـ 42 شركة، فضلا عن فرنسا والصين.

وأضاف رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أن المعرض سيفخر به الشعب المصري وسيكون بداية مثمرة لمعرض سيتم تنفيذه كل عامين، موضحا أن المعرض القادم الذي سيتم تنظيمه في 2020 سيكون أكبر وأشمل من معرض هذا العام.

وأوضح أن المعرض يبعث برسالة إلى العالم أجمع أن مصر مستقرة وآمنة، بالرغم من الإرهاب الأسود، ولكننا نجحنا فى السيطرة على هذا الموضوع؛ وقادرين على تنظيم كافة المؤتمرات الدولية فى جميع المجالات، مشيرا إلى رسالة أخرى يبعث بها المعرض تؤكد عمق العلاقات مع أصدقائها واشقائها على مستوى العالم، ورسالة أيضا لتنشيط السياحة المصرية، وإشارة للعالم أجمع أن مصر آمنة ومستقرة ولا يوجد ما يهدد عودة السائحين.

وتابع: إن المعرض يحمل بعدا اقتصاديا، فهو يمنحنا الفرصة لتسويق المنتجات المصرية إلى الدول الشقيقة، خاصة من الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تنتج أسلحة ورشاشات وذخائر وعربات مدرعة، وقطع بحرية.

وأوضح رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التسويق بعد التأكد من أن المنتج المصري حقق كفاءته، مشيرا إلى أن مصر لها ثقل كبير على مستوى العالم، وأقوى جيش في إفريقا لأنه جيش مدرب على أعلى مستوى، فالقوة العسكرية متمثلة فى معدات وأفراد مدربة وعلى كفاءة عالية.

وأضاف أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض الذي يسمح أن يكون لنا مكان على خريطة العالم، مشددا على أنه يحسب لمصر رغم كل الظروف التى مرت بها أن تقوم بتنظيم هذا المؤتمر خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة من الدول الأجنبية تؤكد على الثقة المتبادلة وتفتح آفاقا للتعاون فى كافة المجالات ليس العسكري فقط.

وأشار إلى أن المعرض يحمل رسالة أخرى، وهي زيادة الوعى لدى أبناء الشعب المصري،خاصة الشباب بما تقوم به الدولة والقوات المسلحة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

وأعرب عن أمله أن يكون لدى الشباب المصري خلفية ومعرفة بما تقوم به القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ينادي كثيرا بأهمية زيادة الوعي لدى الشباب وتوعيتهم لأنهم الأمل، ويجب أن يكون على علم بالحقائق، مؤكدا أن مؤتمر الشباب الذي يعقد بشكل دوري خير دليل على ذلك فالهدف الأول للقيادة السياسية هى توعية الشباب والحوار معهم لأنهم عماد البلد.

وأكد أن العلاقات المصرية تتسم بالتوازن مع كافة الأطراف، ولا يوجد لها مشاكل مع أى دولة، فالعلاقات الطيبة والثقة المتبادلة والتعاون المثمر هي التوجه المصري فى التعامل مع كافة الدول.

وأشار إلى أن مصر حققت إنجازات عظيمة فى الحرب على الإرهاب، مشيرا إلى أنه سيتم عرض عدد من الأسلحة المصرية التى كانت لها كفاءة عالية فى مكافة الإرهاب خلال المعرض، منها الرادرات لكشف طبقات الأرض، والبلدوزارات المدرعة، والأسلحة التقليدية، ومكتشفات الألغام.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تعمل فى العديد من المجالات، وكافة الأسلحة الدفاعية بالاضافة إلى مجال البصريات، ومجالات أخرى متعددة للقوات البحرية.

وأوضح أن كافة الدول المشاركة في المعرض ستقوم بعرض منتجاتها، وإبرام الاتفاقيات. وأشار إلى أن المعرض يضم مترجمين بكافة لغات العالم للتسهيل على جميع الوفود المشاركة، فضلا أنه يضم مركزا إعلاميا كبيرا مجهزا بأحدث الوسائل العالمية.

وأضاف أن القوات المسلحة لديها خطة تطوير من ناحية التسلح، وتم إبرام صفقات أسلحة كثيرة، واتجاهات محددة، وهناك تنوع بمصادر السلاح بأكثر من دولة، وقال "نعمل على أن تكون مقدارتنا في أيدينا وليست فى أيدي أحد آخر".

ووجه رسالة إلى الشعب المصري أن القوات المسلحة جاهزة للتصدى إلى أي يشخص يفكر فى المساس بأمن مصر واستقرارها، وأن التصنيع الحربي على خير وجه والقادم أفضل بأمر الله.