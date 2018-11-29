مناقشة كتاب "الاقتصاد والبيئة مدخل بيئى".. بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس.



وعقد بيت ثقافة الزيتيات مناقشة كتاب بعنوان "الاقتصاد والبيئة مدخل بيئى" تأليف محمد على سيد، وناقشه محمود عثمان أحمد، الذي شرح فكرة الكتاب وتعريف البيئة ومصادر التلوث، ومكونات البيئة والتلوث ووسائل التحكم فيها، وبعض التشريعات التي صدرت في الدول المتقدمة وفي مصر لحماية البيئة من التلوث للنفايات، والجوانب الاقتصادية لمشكلة التلوث، والأضرار التي تهدر صحة الإنسان والحيوان والنبات، ومشكلة التلوث من القمامة وبعض الاتجاهات والأساليب العلمية لحلها، وهيكل تنظيمي مقترح لحل مشكلة التلوث من القمامة وذلك بمدرسة عرب المعمل.



كما أقام قسم التمكين الثقافى بالفرع محاضرة بعنوان "الإعاقة السمعية" ألقاتها فكرية غانم، وأوضحت أن وظيفة السمع التي تقوم بها الأذن من الوظائف الرئيسية والمهمة للكائن الحي، حيث يشعر الإنسان بقيمة هذه الوظيفة حين تتعطل القدرة على السمع لسبب ما يتعلق بالأذن نفسها وتتمثّل آلية السمع في انتقال المثير السمعي من الأذن الخارجية إلى الوسطى، ثم إلى الأذن الداخلية فالعصب السمعي، ثم إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث يتم هناك تفسير المثيرات السمعية، ويتمتع حوالي تسعة وتسعين بالمئة من الأفراد بالقدرة على السمع بشكلٍ طبيعي وذلك بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين.



كما قام بيت ثقافة العمدة بإصدار مجلة حائط "فصول" تضمنت قرأن كريم وأحاديث نبوية مأثورة وحدث فى مثل هذا الشهر، كما تضمنت المعلومة الثقافية.