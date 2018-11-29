سيد رجب: "مبنمش بسبب أبو العروسة"

أكد الفنان سيد رجب، أنه يصور بشكل يومي أحداث مسلسله الجديد "أبو العروسة" في جزئه الثاني، بإحدى اللوكيشانات الداخلية في القاهرة.



وأشار رجب لـ"الدستور"، أنه يصور أحداث المسلسل بشكل يومي يجعله مقلًا في ساعات نومه، حتى يتثنى لصناع العمل انتهاء تصويره قبل قدوم وعد طرحه على قناة دي أم سي.



يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هانى كمال، وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة كل من سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقى ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي وكارولين عزمي، وأماني كمال، وولاء الشريف، وغيرهم.

