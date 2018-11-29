المتردد.. ترامب يتراجع ويعلن رفضه لقاء بوتين في الأرجنتين بسبب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، عن إلغاء اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.



وقال "ترامب" في تصريحات له اليوم الخميس، إن الغاء لقائه مع بوتين جاء "استنادا إلى حقيقة أن السفن الأوكرانية والبحارة الذين على متنها لم يتم إعادتهم إلى أوكرانيا من قبل روسيا"، وذلك وفق قناة "NBC" نيوز الأمريكية.



قال الرئيس دونالد ترامب إنه "يتطلع إلى قمة" ذات مغزى "مع الرئيس الروسي بمجرد حل الوضع مع أوكرانيا".



وأشارت القناة إلى أن ترامب غادر العاصمة واشنطن في طريقه إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي بينج.



وكان ترامب ذكر في وقت سابق أنه سيلتقي بوتين في الأرجنتين فلديهما الكثير للحديث بشأنه.