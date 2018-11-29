وزيرة البيئة تعلن التصديق على الإعلان الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، عن الانتهاء من التصديق على الإعلان السياسي الرئيسي لمؤتمر الأطراف وخطة عمل لما بعد 2020 والذي يشمل مشاركة المجتمعات المحلية والشباب والدول الأعضاء وكافة الشركاء وكل من له تأثير أو يؤثر في التنوع البيولوجي.



وقالت "فؤاد" إن المؤتمر شهد لأول مرة وضع التزامات طوعية مع وجود اليات للتمويل، مؤكدة أن مصر قد وفت بعهدها في دمج كافة الشواغل الإفريقية بمؤتمر الاطراف وكل ما تم الاتفاق علية بالإعلان السياسي للقمة الافريقية التي سبقت افتتاح مؤتمر الأطراف، مشيرة إلى أنه أمامنا طريق طويل لاستكماله خلال رئاسة مصر للمؤتمر.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس المؤتمر بختام مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.



وأشارت فؤاد إلى أنه سيتم انتخاب رئيسين للاتفاقية من الدول النامية والمتقدمة لمتابعة سير الاتفاقية خلال الجلسة العامة الختامية بالمؤتمر.



وأوضحت فؤاد أن المؤتمر شهد أكبر نسبة تمثيل للدول الأعضاء على مستوى كافة مؤتمرات التنوع البيولوجي حيث وصل عدد الدول المشاركة إلى 130 دولة على مستوى العالم و90 دولة من الدول الأعضاء باتفاقيتي ناجويا وقرطاجنة وهو ما يجعلنا نحمل أمانة ثقة هذه الدول في مصر كرئيس للمؤتمر.



وأعربت عن سعادتها بالوفود المشاركة بالمؤتمر وما يسودها من رغبة حقيقية فى الوصول الى نصوص توافقية والسعي نحو حماية التنوع البيولوجي على المستوى العالمي.



من جانبها، أعربت الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف التنوع البيولوجي عن شكرها للحكومة المصرية وامتنانها لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدة بحسن التنظيم وسعادتها بالتعامل مع مصر خلال الفترة القادمة.



واستعرضت بالمر عددا من نتائج المؤتمر ومنها زيادة الإجراءات لحماية التنوع البيولوجي والإسراع فى تنفيذ أهداف آيشى، بالإضافة إلى الالتزام الجاد بخطة العمل الناشئة عن مؤتمر شرم الشيخ وإعلان شرم الشيح حول التنوع البيولوجي.