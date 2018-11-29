القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
فن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:33 م

عودة محمد هنيدي للمسرح تشهد مصيرًا مجهولاً

عودة محمد هنيدي للمسرح
أمير محمد خالد
dostor.org/2416216

اعتذر المؤلف أحمد عبدالله، عن كتابة رواية عرض "صراع في الفيلا" مع الفنان محمد هنيدي، والمخرج مجدي الهواري، وهو العرض المسرحي الذي يشهد عودة هنيدي للمسرح بعد غياب أكثر من 16 عامًا.

وجاء الاعتذار بعدما طلب هنيدي تغيير نص العرض بالكامل بعد انتهاء "عبدالل"ه من كتابته وهو ما جعل أحمد عبدالله ينسحب من العرض، نظرًا لانشغاله بكتابة فيلم سينمائي أخر كان قد تعاقد عليه لتقديمه بعد المسرحية.

واستعان المخرج والمنتج مجدي الهواري بالمؤلف حاتم حسين لكتابة رواية "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي بدلًا أحمد عبدالله، حيث من المقرر أن ينتهي منها خلال الأيام المقبله حتي يبدأ أبطال العرض البروفات لعرضها في موسم رأس السنة المقبلة، لكن هناك أزمات أخرى تواجه صناع العرض، وهو ما قد يؤدي لعدم خروج العرض للنور خلال شهر ديسمبر هو اعتذار عدد من الأبطال عن المشاركة في المسرحية بسبب طول فترة التحضيرات وانشغالهم بأعمال أخري سينمائي ودرامية، وأبرز من اعتذر عن العرض الفنانة مي سليم وبوسي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

"مرور سريع".. هل يحل النظام الإلكتروني الازدحام بالمدن الجديدة؟

" الكنز الخفى".. كيف تدار أموال هيئة الأوقاف؟

البابا تواضروس: علاقتنا بالكنيسة الإثيوبية طيبة وبيننا "خلاف محبة"

السبسي: القضاء سيحسم ملف الجهاز السري لحركة النهضة

ads
الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

النادي الأهلي يعقد جلسة مع مؤمن زكريا عقب لقاء بتروجيت لتجديد تعاقده

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

ألبومات الصور

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

النادي الأهلي يعقد جلسة مع مؤمن زكريا عقب لقاء بتروجيت لتجديد تعاقده

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

كشكول

السبت.. انطلاق قرعة اختبارات كنترول المنوفية الأزهرية

السبت.. وزير التعليم يشهد الحفل الرسمي لافتتاح المدارس اليابانية بالعبور

المنوفية الأزهرية تواصل الاحتفال بالمولد النبوى بمعاهد المنطقة

الأحد.. التعليم تعقد اللقاء الختامي للأنشطة التدريبية والمتابعة لرياض الأطفال

"المحرصاوى": الأزهر لا يحجر على رأى والباب مفتوح للإجتهاد

الأمصار

العثور على قناع حجري يبلغ من العمر 9000 عام في الضفة الغربية

بسبب العقوبات.. إيران: مستعدون للتفاوض مع أمريكا

دول جوار ليبيا تعلن دعمها لخطة الأمم المتحدة

روسيا تنشر أنظمة صواريخ إس-400 جديدة في القرم

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات يتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

دب يفترس امرأة ورضيعتها بعمر 10 أشهر

سألت الطبيب عن سبب عدم إنجابها.. فأجاب: أنت رجل

محمد محسن يكتب: أكشاك الأخلاق

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

يونسيف: توقعات بوفاة 360 ألف مراهق بالإيدز بحلول 2030

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎