عودة محمد هنيدي للمسرح تشهد مصيرًا مجهولاً

اعتذر المؤلف أحمد عبدالله، عن كتابة رواية عرض "صراع في الفيلا" مع الفنان محمد هنيدي، والمخرج مجدي الهواري، وهو العرض المسرحي الذي يشهد عودة هنيدي للمسرح بعد غياب أكثر من 16 عامًا.



وجاء الاعتذار بعدما طلب هنيدي تغيير نص العرض بالكامل بعد انتهاء "عبدالل"ه من كتابته وهو ما جعل أحمد عبدالله ينسحب من العرض، نظرًا لانشغاله بكتابة فيلم سينمائي أخر كان قد تعاقد عليه لتقديمه بعد المسرحية.



واستعان المخرج والمنتج مجدي الهواري بالمؤلف حاتم حسين لكتابة رواية "3 أيام في الساحل" لمحمد هنيدي بدلًا أحمد عبدالله، حيث من المقرر أن ينتهي منها خلال الأيام المقبله حتي يبدأ أبطال العرض البروفات لعرضها في موسم رأس السنة المقبلة، لكن هناك أزمات أخرى تواجه صناع العرض، وهو ما قد يؤدي لعدم خروج العرض للنور خلال شهر ديسمبر هو اعتذار عدد من الأبطال عن المشاركة في المسرحية بسبب طول فترة التحضيرات وانشغالهم بأعمال أخري سينمائي ودرامية، وأبرز من اعتذر عن العرض الفنانة مي سليم وبوسي.