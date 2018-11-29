شكيب أرسلان.. "لماذا تقدَّم تأخَّر المسلمون" عن دار تبارك

تصدر دار تبارك للنشر والتوزيع كتاب "لماذا تقدَّم تأخَّر المسلمون" للأمير شكيب أرسلان، وهي الدراسة التي تعد أحد أهم الدراسات في تحليل المَنهج المنطقي لأسباب تأخّر المسلمون عمومًا، وتقَدُّم غَيرهم.



عقب قراءة أحد تلامذة الإمام رشيد رضا للمقالات التي كان يكتبها أمير البيان «شكيب أرسلان» في الجرائد العربية، ورؤيته لما تلقته هذه المقالات من صدى واسع واهتمام كبير لدى القراء، أرسل إلى أستاذه الإمام يتساءل؛ لماذا لا يكتب شكيب أرسلان عن أسباب تأخر المسلمين وتقدم غيرهم، خاصة أن للأمير رؤية تاريخية واسعة، ومعرفة حضارية كبيرة، وخبرة سياسية لا يستهان بها، ما يجعل تشخيصه للمحنة التاريخية تشخيصًا دقيقًا، وبالفعل أرسل رشيد رضا بتلك الرسالة إلى الأمير شكيب أرسلان، فما كان منه إلا أن استجاب لهذا المطلب فأفاض وأفاد.



يشار إلى أن الغلاف تصميم الفنان إسلام مجاهد.