فتاة التروسيكل لـ"الدستور": الرئيس وعد بتجهيزي للزواج.. وعملت فى 3 مهن

روت ابنة الأقصر مروة أحمد العبد الجهلان، صاحبة الـ27 عامًا، وأول فتاة تعمل سائقة تروسيكل فى الصعيد، تفاصيل اللقاء الذى جمعها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكريمها على كفاحها وتحديها الظروف وإصرارها على مساعدة والدها فى الإنفاق على أسرتها وشقيقاتها.



وقالت مروة لـ «الدستور»: إنها تلقت اتصالًا من مؤسسة الرئاسة، لإبلاغها برغبة الرئيس فى مقابلتها، بعدما أن تداول الإعلام قصة كفاحها، وسلط الضوء على كونها أول فتاة تعمل سائقة تروسيكل فى صعيد مصر، لافتة: «هذا ما منحنى شعورًا بالسعادة والفخر، فلم أكن أتخيل أننى سأقابل شخصيات عامة فى حياتى، وكانت أقصى توقعاتى أننى سأقابل محافظ الأقصر، أو مدير الأمن، لكننى وجدت نفسى مدعوة للقاء الرئيس بنفسه، وهذا ما لم أستطع حتى الآن استيعابه، وظل إحساس الدهشة مسيطرًا علىّ إلى الآن، فكيف لفتاة فى قرية صغيرة نائية أن تكون على قائمة اهتمامات الرئيس؟».



وأضافت مروة: «عقب تحديد الميعاد، أبلغت أفراد أسرتى بما حدث، لكنهم لم يصدقوا الأمر، واعتقدوا أننى أمزح، لكن بعد أن أقسمت لهم أن الأمر حقيقى، واقتنعوا بحديثى، انطلقت والدتى، وشقيقاتى الثلاث بالزغاريد، فتجمع جيراننا وأقاربنا، وما أن شرحت لهم الأمر حتى انطلقت الزغاريد فى شتى أنحاء النجع، وانهالت علىّ التهانى من المحبين، وخلال وقت قصير، أعددت تجهيزات السفر لأنطلق من الأقصر متوجهة للقاء الرئيس، وخلال رحلتى من الجنوب إلى الشمال، لم يتوقف لسانى عن شكر الله على استجابته لدعائى، وكيف حقق أمنيتى فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الكد والتعب الذى عانيته طوال سنوات عمرى لم يضيع هباءً».



وتابعت: «عقب توجهى إلى قصر الرئاسة فوجئت بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مقدمة المستقبلين، ولعل هذا ما أصابنى بالخجل، وكدت أبكى لأننى لم أكن أصدق ما أراه، كانت خطوات قليلة تفصلنى عن الرئيس، صاحب الابتسامة الصافية التى تبعث الطمأنينة فى قلوب المحيطين به، وبمجرد أن خرجت من باب السيارة اقترب الرئيس منى وصافحنى وأخبرنى بأننى مصدر فخر له ولجميع المصريين، وأننى مثال يجب أن يحتذى به فى الصبر، والكفاح».



وعن تفاصيل الحوار الذى دار بينها وبين الرئيس، قالت: «أخبرنى بأن قصة كفاحى تعد نموذجًا يجب أن يحتذى به الكبير قبل الصغير، وأننى استطعت أن أحقق لنفسى انتصارًا بعدما رفضت الاستسلام للظروف المحيطة بى، وأن أخرج إلى العمل، وأخترق مهنة يحتكرها الرجال، قال لى إن قصة كفاحى تستحق كل الاحترام والتقدير، وسألنى عن أمنياتى ليحققها لى، فأخبرته بأن رؤيته شخصيًا هو أقصى ما كانت تتمناه، لكنه أصر على مكافأتى ووعدنى بتجهيزى بالكامل عند زواجى، وطلب منى أن أعتبره والدًا لى أو أخًا أكبر».



وتابعت: «فى نهاية اللقاء حرص الرئيس على مرافقتى إلى باب السيارة بنفسه، ولم يسمح لأحد بالقيام بذلك، وكنت مذهولة مما يحدث، وطلبت منه ألا يجهد نفسه، لكنه أصر على ذلك، وبالفعل اصطحبنى إلى باب السيارة، وودعنى بابتسامة، وأخبرنى مرة أخرى بأننى مصدر فخر له».



مروة هى ابنة نجع الرُزقا بالبر الغربى، بمحافظة الأقصر، خرجت للعمل فى سن مبكرة، لتساعد والدها الذى لم يرزقها الله بالولد فى الإنفاق على شقيقاتها.



يعمل والدها خفيرًا نظاميًا، ووالدتها ربة منزل تدعى «ليلى على عزب»، ولديها 3 شقيقات هن: فاطمة، وزينب، ومنال، اثنتان منهما أكبر من «مروة» متزوجتان، وشقيقة صغرى.



واختارت البنت الصعيدية «الجدعة» أن تكون اليد المعُينة لوالدها، لتخرج للعمل فى سن 12 عامًا، وتبدأ رحلة كفاحها بالعمل فى أحد المخابز البلدية، الذى كان يبدأ نشاطه مبكرًا فى تمام الساعة 4 فجرًا، وكان دورها عجن الدقيق، وتقطيعه، وتجهيزه للتسوية، ثم انتقلت للعمل فى أحد مقاهى النجع، وعملت فى مجال البناء، وانتهى بها المطاف للعمل سائقة على تروسيكل، يملكه أحد أهالى النجع، نظير أجر يومى 20 جنيهًا.



وخلال عملها كسائقة تروسكيل، لم تسلم «مروة» من انتقادات الأهالى لها، الذين رفضوا اقتحامها هذا المجال الذى يحتكره الرجال، لكنها لم تستسلم واستفادت من دعم أسرتها لها، سواء أسرتها الصغيرة أو أعمامها وجيرانها، كان هذا الدعم هو القوة التى دفعتها لمواصلة العمل، وبمرور الوقت بدأت مروة تحظى بثقة أهالى النجع، خاصة السيدات، اللاتى لم يكن يترددن فى الاتصال بها لتوصيلهم من منازلهن إلى وجهات مختلفة.