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الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 06:30 م

"عبقرية المسيح".. طبعة جديدة للعقاد عن دار تبارك

عبقرية المسيح.. طبعة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2416212

تصدر قريبا عن دار تبارك للنشر والتوزيع طبعة جديدة من كتاب "عبقرية المسيح" للكاتب الكبير عباس محمود العقاد.

يقول العقاد في كتابه: إن دعوات النبوة للرسل المبعوثة من الله للبشر هي «ظواهر إلهية» كبرى تُغير الإنسانية، ومن أعظم هذه الظواهر هي نبوة السيد المسيح، فكان الميلاد ذاته معجزة حقيقية، ثم أجرى الله معجزات أخرى على يد المسيح في مجتمعات كانت غارقة في المادية البحتة.

يعرض العقاد حال مجتمع بني إسرائيل وأطيافه، وما أصاب الديانة اليهودية مِن تفرُّق لأتباعها وانحراف عن الرسالة الأولى. كما يصف ما ساد مجتمعَهم من ظروف سياسية واجتماعية سبقت ميلاد المسيح، ويحكي قصة الميلاد المُعجز، ثم دعوته التي كانت تقوم على الحب طمعًا في الظفر بملكوت السماء، فتبعه التلاميذ المخلصون (الحواريون) يتعلمون حكمته في إخلاص، لينتشروا في ربوع الأرض يدعون الناس لدينٍ قوامه حب البشر بعضهم البعض، فطوبى لأنقياء القلب.

يشار إلى أن الغلاف تصميم الفنان إسلام مجاهد.

"عبقرية المسيح".. طبعة جديدة للعقاد عن دار تبارك
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