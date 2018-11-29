الظاهر: تفعيل محور المعلومات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية

قالت الدكتورة دينا الظاهر الوزير المفوض مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إنه من المقرر أن يناقش المجلس مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.



واستكملت: "بالإضافة لإقرارالمجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدًا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية يوم 11من ديسمبر القادم لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلي الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيروت يناير 2019 للموافقة عليها والعمل بمضمونها".



وفي سياق متصل أشارت الوزير المفوض إلى أنه سيتم دعم الاقتصاد الفلسطيني، تنفيذًا لقرار 2153 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 100، 24-8-2017والذي يتضمن دعوة المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلي زيادة الدعم المقدم إلي دولة فلسطين.



وأضافت: أنه سيتم تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، حيث لايتوفر إطار مؤسسي أو تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من صعوبات نتيجة عدم وجود قاعدة لبيانات المترابطة للمعلومات والبيانات والإحصاءات التي تغطي كافة الجوانب السياحية في كل دولة عربية التابعة في تلك الفعاليات، وعلى رأسها معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وفي معايير موضوعة من قبل المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوي جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية؛ نظرا لظروف المنافسة الدولية وانفتاح الأسواق.



وعلى نفس الصعيد شددت علي دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ووضع آليات لاستكشاف المناطق الجديدة، التي يتوفر فيها المتطلبات السياحية والعمل علي تسويقها، بالإضافة لمشاركة المجالس الوزارية العربية المتخصصة في اكسبو 2020دبي، وذلك لإعداد تصور متكامل حول مشاركة الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات.

