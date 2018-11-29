"المصريين الأحرار" يشارك فى "مناقشة الموروثات الاجتماعية" بالوادى الجديد
شاركت أمانة حزب المصريين الأحرار بالوادي الجديد، في الندوة التي نظمها مركز النيل للإعلام بالمحافظة، تحت عنوان "الموروثات الاجتماعية والحفاظ علي الترابط الأسري والزواج والتوريث".
تحدث محمود عبد السلام رئيس لجنة التعليم بالحزب عن مشكلات عديدة تواجة المجتمع المصري وعلي سبيل المثال الارتباط عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة الزواح والانفصال السريع.
كما تحدث محمد عارف الأمين المساعد عن الخلع وشرعية إقامة الزوجة بعد الخلع في المنزل مع زوجها. وتحدث سمعان خليل رئيس محكمة الأسرة عن أسباب تفكك الأسرة المصرية.