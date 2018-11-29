"الكتاب الأخضر" أفضل فيلم لعام 2018

أقر المجلس الوطني لنقاد السينما في الولايات المتحدة بأن فيلم "الكتاب الأخضر" هو أفضل فيلم على الإطلاق لعام 2018.



وتم اختيار فيجو مورتنسن الذي لعب الدور الرئيس في فيلم "الكتاب الأخضر" كأفضل ممثل لهذا العام.



واختار مجلس نقاد السينما ليدي جاجا كأفضل ممثلة في هذا العام عن دورها في الفيلم الموسيقي "ولادة نجم"، الذي حاز مخرجه، بريدلي كوبر، لقب أفضل مخرج لعام 2018.



ونال الجزء الثاني من فيلم "أبطال خارقون" لقب أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل سيناريست لعام 2018 بات الكاتب، بول شرودر، عن فيلم "يوميات قس إصلاحي".



وأشاد المجلس الوطني لنقاد السينما بالفيلم الأجنبي "الحرب الباردة"، وسيقام حفل توزيع جوائز نقاد السينما، في 8 يناير 2019، في مدينة نيويورك.