القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
فن
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:46 م

"الكتاب الأخضر" أفضل فيلم لعام 2018

الكتاب الأخضر أفضل
dostor.org/2416160

أقر المجلس الوطني لنقاد السينما في الولايات المتحدة بأن فيلم "الكتاب الأخضر" هو أفضل فيلم على الإطلاق لعام 2018.

وتم اختيار فيجو مورتنسن الذي لعب الدور الرئيس في فيلم "الكتاب الأخضر" كأفضل ممثل لهذا العام.

واختار مجلس نقاد السينما ليدي جاجا كأفضل ممثلة في هذا العام عن دورها في الفيلم الموسيقي "ولادة نجم"، الذي حاز مخرجه، بريدلي كوبر، لقب أفضل مخرج لعام 2018.

ونال الجزء الثاني من فيلم "أبطال خارقون" لقب أفضل فيلم رسوم متحركة، وأفضل سيناريست لعام 2018 بات الكاتب، بول شرودر، عن فيلم "يوميات قس إصلاحي".

وأشاد المجلس الوطني لنقاد السينما بالفيلم الأجنبي "الحرب الباردة"، وسيقام حفل توزيع جوائز نقاد السينما، في 8 يناير 2019، في مدينة نيويورك.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهر

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

مشروع قانون لتأهيل مليون مبرمج لمواجهة الألعاب الخطيرة

البرلمان يمهل "الأوقاف" 15 يومًا لإرسال بيان تفصيلى بالتعديات

ads
الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

ألبومات الصور

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

كشكول

"محمد صلاح" فى كلية البنات بأسيوط للتوعوية بمخاطر تعاطى المخدرات

المعاهد الأزهرية تمد فترة تسجيل بيانات المعلمين على الموقع الرسمى

الإسكندرية الأزهرية تنهى مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية

"المحرصاوي" لوفد كنسي فرنسي: مناهجنا تقوم على التعددية واحترام الآخر

التعليم تنظم البطولة الأولى للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية ببورسعيد

الأمصار

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات يتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

ميسي يصعد إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

الاحتلال يفرج عن طفلين أسيرين بعد 3 سنوات من الاعتقال

وزيرة جزائرية تساند قضية تجنيد الفتيات بالرغم من الجدل

تقرير: شابة بين كل أربعة في بريطانيا مصابة بمرض عقلي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الباباراتزي يتحدث عن مؤامرة مرتبطة بمقتل ديانا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

"تويتر" تعلق حسابًا ينتحل شخصية الرئيس الروسى

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

6 ماكولات دهنية تساعدك على خسارة الوزن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎