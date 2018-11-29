إطلاق فيلم "عيار ناري" في قطر

ينطلق فيلم عيار ناري في دور العرض بدول الخليج بداية من الخميس 29 نوفمبر، حيث يبدأ عرض الفيلم في أكثر من 40 دار عرض في 5 دول خليجية هي الإمارات، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، وقريبًا في دور العرض السعودية.



ويستمر الفيلم في دور العرض المصرية للأسبوع التاسع على التوالي، حيث اقتربت إيراداته من 7 ملايين جنيه.



وكان الفيلم قد حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض منذ انطلاقه في 3 أكتوبر وحظيّ بإشادات نقدية واستقبال جماهيري مميز، وحصل على عرض عالمي أول كامل العدد بـمهرجان الجونة السينمائي وفي ختام مهرجان مالمو للسينما العربية، كما عُرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما الفيلم المصري.



أحداث الفيلم تنطلق من اشتباكات بمحيط وزارة الداخلية المصرية في 2011، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبوزيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسًا شعبيًا وإعلاميًا، وتطاله اتهامات سياسية وأخلاقية، ويبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.



الفيلم من إنتاج شركة "iProductions" وفيلم كلينك منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك، وهنا شيحة، وأحمد كمال، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبدالسلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصرالله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبوالسعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي، وتسويق "MAD Solutions".