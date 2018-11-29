"أهمية ثقافة التسامح ونشر قيم تقبل الآخر".. ندوة بجامعة الفيوم

أكد المشاركون في الندوة العلمية لمركز تجديد الخطاب الديني بكلية دار العلوم جامعة الفيوم أهمية ثقافة التسامح ونشر قيم تقبل الآخر، لمواجهة أسباب الإرهاب الثقافية والنفسية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية.



كما حذرت الندوة التي جاءت تحت عنوان: "قراءة في كتاب (الإرهاب التشخيص والحلول) للفقيه الشيخ عبدالله بن المحفوظ بن بية والتي حاضر فيها كل من الدكتور محمد عبدالله عفيفي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور وجيه عبدالقادر الشيمي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وأدارها الأستاذ عبدالفتاح عبد القادر جمعة الباحث بالدكتوراه بكلية دار العلوم.



واستعرضت الندوة مظاهر السماحة في الإسلام في ضوء اعتبار الإسلام أن البشر جميعًا أخوةً، واعترافه بحق الآخرين في ممارسة دينهم، واعتبار الحوار الوسيلة المثلى، وإقراره أنّ أصل العلاقة مع الآخر السلم والحرب استثناء، وتحديده أسباب الحرب بالاعتداء وليس الكفر، مستشهدًا على صحة ذلك بالأدلة الشرعية والشهادات التاريخية.



وأكد الدكتور وجيه عبدالقادر الشيمي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم أن جهود الشيخ عبد الله بن بية الدعوية والفكرية في مكافحة الإرهاب تنطلق وفق منهج إسلامي وإنساني معا، وتعتمد كل دعوة لنشر قيم السلام والفضيلة بين الإنسانية جمعاء، وهذا ينطلق من رسوخ الشيخ عبدالله بن بية في الفقه والأصول والعلوم الشرعية إضافة إلى سعة ثقافته بأحول الأمم والشعوب محاولة جادة في اتجاه الوقاية من الإرهاب وتجفيف منابعه.