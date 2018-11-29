القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
محافظات
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:34 م

"أهمية ثقافة التسامح ونشر قيم تقبل الآخر".. ندوة بجامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
أ ش أ
dostor.org/2416139

أكد المشاركون في الندوة العلمية لمركز تجديد الخطاب الديني بكلية دار العلوم جامعة الفيوم أهمية ثقافة التسامح ونشر قيم تقبل الآخر، لمواجهة أسباب الإرهاب الثقافية والنفسية، والدينية، والسياسية، والاقتصادية.

كما حذرت الندوة التي جاءت تحت عنوان: "قراءة في كتاب (الإرهاب التشخيص والحلول) للفقيه الشيخ عبدالله بن المحفوظ بن بية والتي حاضر فيها كل من الدكتور محمد عبدالله عفيفي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور وجيه عبدالقادر الشيمي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وأدارها الأستاذ عبدالفتاح عبد القادر جمعة الباحث بالدكتوراه بكلية دار العلوم.

واستعرضت الندوة مظاهر السماحة في الإسلام في ضوء اعتبار الإسلام أن البشر جميعًا أخوةً، واعترافه بحق الآخرين في ممارسة دينهم، واعتبار الحوار الوسيلة المثلى، وإقراره أنّ أصل العلاقة مع الآخر السلم والحرب استثناء، وتحديده أسباب الحرب بالاعتداء وليس الكفر، مستشهدًا على صحة ذلك بالأدلة الشرعية والشهادات التاريخية.

وأكد الدكتور وجيه عبدالقادر الشيمي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم أن جهود الشيخ عبد الله بن بية الدعوية والفكرية في مكافحة الإرهاب تنطلق وفق منهج إسلامي وإنساني معا، وتعتمد كل دعوة لنشر قيم السلام والفضيلة بين الإنسانية جمعاء، وهذا ينطلق من رسوخ الشيخ عبدالله بن بية في الفقه والأصول والعلوم الشرعية إضافة إلى سعة ثقافته بأحول الأمم والشعوب محاولة جادة في اتجاه الوقاية من الإرهاب وتجفيف منابعه.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ اسبوع

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

منذ أقل من شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

الآن

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

مشروع قانون لتأهيل مليون مبرمج لمواجهة الألعاب الخطيرة

البرلمان يمهل "الأوقاف" 15 يومًا لإرسال بيان تفصيلى بالتعديات

نص رد وزير التموين على طلب إحاطة بشأن أزمة البطاقات

ads
الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

ألبومات الصور

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

كشكول

"محمد صلاح" فى كلية البنات بأسيوط للتوعوية بمخاطر تعاطى المخدرات

المعاهد الأزهرية تمد فترة تسجيل بيانات المعلمين على الموقع الرسمى

الإسكندرية الأزهرية تنهى مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية

"المحرصاوي" لوفد كنسي فرنسي: مناهجنا تقوم على التعددية واحترام الآخر

التعليم تنظم البطولة الأولى للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية ببورسعيد

الأمصار

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات يتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

ميسي يصعد إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

الاحتلال يفرج عن طفلين أسيرين بعد 3 سنوات من الاعتقال

وزيرة جزائرية تساند قضية تجنيد الفتيات بالرغم من الجدل

تقرير: شابة بين كل أربعة في بريطانيا مصابة بمرض عقلي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الباباراتزي يتحدث عن مؤامرة مرتبطة بمقتل ديانا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

"تويتر" تعلق حسابًا ينتحل شخصية الرئيس الروسى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

6 ماكولات دهنية تساعدك على خسارة الوزن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎