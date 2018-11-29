"المواطن 26" يبدأ تصوير الموسم الثاني من ألمانيا

بدأ الإعلامي بهاء مرسي، مقدم ومعد برنامج "المواطن 26" الاجتماعي، في التصوير الخارجي للموسم الثاني في ألمانيا، للاستفادة من التجربة الأوروبية لتقديم حلول لبعض المشكلات المصرية الاجتماعية.



وقال بهاء مرسي- في تصريحات له- إن أسرة البرنامج بدأت في التصوير الخارجي بألمانيا بغرض الاستفادة من تجربتها في عدد من القضايا، أبرزها المحليات والحياة الاجتماعية والتعليمية.



وأكد مقدم ومعد برنامج "المواطن 26" أن البرنامج تم تخصيص مساحة له على قناة "القاهرة والناس" لبدء السيزون الثاني قريبًا.



وأشار مرسي إلى أن الموسم الثاني سيحمل العديد من الرؤى والقضايا، وكيفية معالجتها بالسبل المتاحة، بالاتصال المباشر مع المسئولين.



ولفت مقدم ومعد برنامج "المواطن 26" إلى أن أسرة البرنامج ستولي اهتمامًا كبيرًا بالمحليات في الجزء الثاني من البرنامج.

