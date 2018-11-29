الجيش النيجيري: "بوكو حرام" بدأت في استخدام طائرات مسيرة

أعلن الجيش النيجيري أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية بدأت في استخدام طائرات مسيرة للتجسس على تحركات القوات التابعة للجيش.



وأشار الجيش النيجيري - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس - إلى وجود تحركات جريئة من مسلحي الحركة بما في ذلك استخدام طائرات بدون طيار ضد مواقع الجيش الدفاعية فضلًا عن زيادة عدد المقاتلين الأجانب.



وشدد الجيش النيجيري على أن هذه التهديدات تتطلب مراجعة العمليات باستمرار.



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها الجيش التقارير التي طفت على السطح العام الماضي بأن "بوكو حرام" عززت من قدراتها من خلال الحصول على الطائرات المسيرة.

