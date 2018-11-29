الجيش الليبى: نتطلع لمبادرة روسية لدعم الحل السياسى للأزمة

أعرب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، عن تطلعهم لمبادرة روسية تدعم الحل السياسى للأزمة الليبية، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين موسكو والجيش الليبى، وقدرة موسكو على التأثير في القضية الليبية.



وقال المسماري- لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس- "إن موقف الجانب الروسي يقوم على أساس أن الحل يجب أن يكون حلًا سياسيًا باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين على حل ليبي داخلى".



وأضاف: "نحن نتطلع إلى هذا الحل وإلى الدعم الروسى فى هذا الأمر سواء من خلال الأمم عبر بعثة غسان سلامة، أو من خلال المنظمات الدولية"، مؤكدا تطلعهم إلى أن يتطور الدور الروسي أكثر للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بمبادرة روسية غير مرتبطة بالمبادرات السابقة، وتابع المسماري قائلا: "إذا فشل المؤتمر الجامع في يناير القادم وفشلنا فى إجراء الانتخابات في الربيع، فإنه يتعين أن تكون هناك محطة جديدة".



وأوضح: "أعتقد أن لدى الروس القدرة على الدخول في هذه المحطة، والتأثير في الرأي العام الدولي تجاه القضية الليبية".

يُذكر أن موسكو تؤيد جهود البعثة الأممية لدي ليبيا لمساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية فى الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.