القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
عالم
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:31 م

الجيش الليبى: نتطلع لمبادرة روسية لدعم الحل السياسى للأزمة

الجيش الليبى: نتطلع
أ ش أ
dostor.org/2416135

أعرب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسمارى، عن تطلعهم لمبادرة روسية تدعم الحل السياسى للأزمة الليبية، مؤكدًا على العلاقات التاريخية بين موسكو والجيش الليبى، وقدرة موسكو على التأثير في القضية الليبية.

وقال المسماري- لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس- "إن موقف الجانب الروسي يقوم على أساس أن الحل يجب أن يكون حلًا سياسيًا باتفاق كل الليبيين وبإجماع كل الليبيين على حل ليبي داخلى".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى هذا الحل وإلى الدعم الروسى فى هذا الأمر سواء من خلال الأمم عبر بعثة غسان سلامة، أو من خلال المنظمات الدولية"، مؤكدا تطلعهم إلى أن يتطور الدور الروسي أكثر للتدخل بشكل مباشر في الملف الليبي بمبادرة روسية غير مرتبطة بالمبادرات السابقة، وتابع المسماري قائلا: "إذا فشل المؤتمر الجامع في يناير القادم وفشلنا فى إجراء الانتخابات في الربيع، فإنه يتعين أن تكون هناك محطة جديدة".

وأوضح: "أعتقد أن لدى الروس القدرة على الدخول في هذه المحطة، والتأثير في الرأي العام الدولي تجاه القضية الليبية".
يُذكر أن موسكو تؤيد جهود البعثة الأممية لدي ليبيا لمساعدة القوى السياسية الليبية الرئيسية فى الإسراع بتشكيل سلطة دولة فاعلة في ليبيا على أساس توافقي، بما يضمن وحدة البلاد وسلامتها الإقليمية وسيادتها.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 4 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 4 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 5 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 6 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ اسبوع

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

مشروع قانون لتأهيل مليون مبرمج لمواجهة الألعاب الخطيرة

البرلمان يمهل "الأوقاف" 15 يومًا لإرسال بيان تفصيلى بالتعديات

نص رد وزير التموين على طلب إحاطة بشأن أزمة البطاقات

ads
الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

ألبومات الصور

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

منتحرة الإسكندرية.. وقائع مأساة ضحية التنمر "إيمان صالح"

كشكول

"محمد صلاح" فى كلية البنات بأسيوط للتوعوية بمخاطر تعاطى المخدرات

المعاهد الأزهرية تمد فترة تسجيل بيانات المعلمين على الموقع الرسمى

الإسكندرية الأزهرية تنهى مسابقة الكرة الطائرة للمرحلة الإعدادية

"المحرصاوي" لوفد كنسي فرنسي: مناهجنا تقوم على التعددية واحترام الآخر

التعليم تنظم البطولة الأولى للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية ببورسعيد

الأمصار

ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات يتسلم قانون الاستفتاء على الدستور

ميسي يصعد إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

الاحتلال يفرج عن طفلين أسيرين بعد 3 سنوات من الاعتقال

وزيرة جزائرية تساند قضية تجنيد الفتيات بالرغم من الجدل

تقرير: شابة بين كل أربعة في بريطانيا مصابة بمرض عقلي

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

الباباراتزي يتحدث عن مؤامرة مرتبطة بمقتل ديانا

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

"تويتر" تعلق حسابًا ينتحل شخصية الرئيس الروسى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

6 ماكولات دهنية تساعدك على خسارة الوزن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎