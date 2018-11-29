نادي ليفربول الإنجليزي يحيي ذكرى الظهور الأول لستيفن جيرارد

احتفل فريق ليفربول الإنجليزي بمرور 17 عامًا على خوض ستيفن جيرارد أسطورة وقائد الفريق السابق أول مباراة له بقميص "الريدز".



ونشر ليفربول - عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس - مقطع فيديو لأول لحظات مشاركة جيرارد أمام بلاكبيرن روفرز، والتي أقُيمت يوم 29 نوفمبر عام 1998 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وانضم جيرارد للفريق الأول لليفربول بعد أن تم تصعيده من أكاديمية الفريق عام 1998، حيث جاء من فريق الشباب خلال الفترة من 1987 حتى 1998.



وشارك جيرارد قائد المنتخب الإنجليزي السابق مع "الريدز" في 710 مباريات خلال الفترة من 1998 حتى 2015، نجح فيها اللاعب في تسجيل 186 هدفا، قبل أن ينتقل إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عام 2015 حتى 2016، حيث خاض مع الفريق 34 مباراة أحرز 5 أهداف.