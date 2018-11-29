العين ينفرد بصدارة الدوري الإماراتي برباعية في دبا

انفرد العين بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعدما سحق ضيفه دبا الفجيرة 4-صفر قبل لقاء الشارقة المتصدر السابق مع الوصل في قمة الجولة في وقت لاحق اليوم الخميس.



ورفع العين حامل اللقب رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الشارقة وثلاث عن الجزيرة بينما لا يزال دبا يقبع في مؤخرة الترتيب بأربع نقاط من 11 مباراة.



وسجل الدولي السويدي ماركوس بيرج ثنائية بواقع هدف في كل شوط حيث افتتح التسجيل بعد ربع ساعة من البداية عندما تابع تسديدة زميله البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز التي ارتدت من يد محمد سالم حارس دبا.



وعزز المصري حسين الشحات النتيجة بعد مجهود فردي عندما رواغ أحد المدافعين وسدد أرضية من مدى قريب في الشباك.

وبعد دقيقتين من استئناف اللعب بعد الاستراحة أضاف بيرج هدفه الشخصي الثاني والثالث للعين عندما انفرد بالمرمى إثر تمريرة بينية رائعة من كايو.

وهذا الهدف التاسع للمهاجم السويدي ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي المسابقة.



وجاء الدور على كايو ليهز الشباك حيث راوغ أكثر من مدافع داخل منطقة الجزاء وأودع الكرة في الشباك بعد تمريرة من بيرج في الدقيقة 49.

وفي مباراة اخرى تعادل اتحاد كلباء سلبيا مع بني ياس حيث أهدر الإسباني بيدرو كونتي أول ركلة جزاء لبني ياس في المسابقة بالدقيقة 70 حيث أطاح بالكرة أعلى مرمى جمال إسماعيل حارس كلباء.



وطلب لاعبو كلباء احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة لصالح الكولومبي تومي رييس لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.



ويتساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 12 نقطة لكن بني ياس في المركز السابع بفارق الأهداف عن منافسه الذي يليه في الترتيب.