نائب وزير الزراعة وسفير أوروجواي بالقاهرة يناقشان سبل التعاون

بحثت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مع إنريكي ريبيرو سفير أوروجواي لدى القاهرة النقاط التحضيرية لاجتماع رجال أعمال أوروجواي مع نظرائهم في مصر والمزمع عقده خلال الأسبوع المقبل.



وقالت محرز - خلال اللقاء - إنه ستتم مناقشة ملف استيراد الماشية مع وفد رجال أعمال أوروجواي، وكذلك استيراد الكبده البقري وقطع اللحم المميز وعرض لنوع جديد من لحوم الأبقار "كواجيو"، مؤكدة ضرورة أن تكون العجول العشار من الإنتاجية عالية اللحم واللبن، وكذلك معامل التحول الغذائي وأنه ستتم أيضا مناقشة تصدير الموالح ومنتجات زراعية أخرى إلى أوروجواي.



وأكدت نائب وزير الزراعة عمق علاقات التعاون بين مصر وأوروجواي، حيث تم توقيع برنامج تعاون ثقافي منذ عام 1959، وتم تجديده عام 1997 وساري حتى الآن.. مشيرة إلى أنه من خلال هذا التعاون تستقبل مصر متدربين من دولة أوروجواي للتدريب واكتساب الخبرات الفنية بمصر، وقد وعدت محرز بدراسة عرض السفير بترحيب بلاده باستقبال متدربين من مصر للتدريب بأوروجواي.



واتفق الطرفان على عمل مقترح تبادل في مجال التدريب على غرار اتفاقية محافظة الجيزة وولاية فلوريدا، كما تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بالاجتماع القادم مع وفد رجال أعمال أوروجواي.



من جانبه، أكد سفير أوروجواي أن وفد رجال أعمال أوروجواي سيكون على أتم الاستعداد لمناقشة كافة أوجه التبادل التجاري مع مصر.. مشيرا إلى أنه يريد اعتماد أحدث مجزر "فلوريدا" بجانب المجازر المعتمدة للتصدير إلى مصر.