مانشستر يونايتد يطرح خيار تمديد عقد "دي خيا" لمدة موسم

طرح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم خيار تفعيل التمديد لعام إضافي الموجود في عقد حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس.



وينتهي عقد دي خيا الحالي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه الفرصة للتوقيع على عقد مسبق مع أي نادٍ آخر بحلول الأول من يناير المقبل.



وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن هذه الخطوة تزيد من غموض مستقبل الحارس 28 عامًا مع يونايتد، ومدى إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وانضم دي خيا لصفوف مانشستر يونايتد عام 2011، قادما من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وحصل على جائزة لاعب العام في النادي الإنجليزي في أربعة مواسم خلال المواسم الخمسة الأخيرة.



ونال دي خيا إشادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، عقب فوز الفريق 1/ صفر على يونج بويز السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء، حيث شدد على أنه أفضل حارس مرمى في العالم حاليًا.



وما زالت المفاوضات جارية حاليا بين دي خيا وإدارة يونايتد بشأن الاتفاق حول عقد جديد طويل الأجل مع الفريق، حسبما كشفت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية.