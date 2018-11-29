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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:24 م

رئيس الرقابة الإدارية يلتقي مجلس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في أفريقيا

رئيس الرقابة الإدارية
أ ش أ
dostor.org/2416128

التقى اللواء أ. ح. شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية الذي يضم في عضويته أجهزة مكافحة الفساد لـ٣٦ دولة تتعاون جميعها في إطار اتفاقية مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببذل كافة الجهود لمكافحة الفساد ومنعه.

وتناول اللقاء بعض الموضوعات على أجندة المجلس من أهمها مناقشة إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية للاتحاد ٢٠١٩ ٢٠٢٢ والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة، المقرر انعقادها خلال شهر أبريل القادم بالقاهرة.

وأعدت الهيئة، في إطار هذا البرنامج، زيارة لأعضاء المجلس لمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للوقوف على الفرص التدريبية والدراسية المتاحة بها، حيث أبدى أعضاء المجلس تقديرهم لحجم ومكانة الأكاديمية والقدرات المتاحة بها، فضلا عن ما تقدمه من إسهامات للمتخصصين والهيئات المعنية بعلوم مكافحة الفساد وعلوم التنمية الإدارية الأخرى.

وطالب المجلس من رئيس هيئة الرقابة الإدارية الدعم الفني والعلمي للعديد من الدول الأعضاء بالاتحاد، الأمر الذي لقى قبولا وترحيبا من جانب رئيس الهيئة بتقديم كافة أوجه التعاون في هذا الشأن.

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