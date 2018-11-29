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مصر
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:24 م

الأمم المتحدة تُقيم أسبوعًا للتطوع والهجرة وذوى القدرات الخاصة بالقاهرة

الأمم المتحدة تُقيم
وائل القمحاوى
dostor.org/2416127

يقيم مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، بالتنسيق مع جامعة المستقبل، والمجلس العربي للتنمية المجتمعية، أسبوع الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، واليوم العالمي للهجرة، وذلك في الفترة من 4 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمقر الجامعة.

ويحضر الأسبوع عدد من الوزراء على رأسهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولين من جهات مختلفة، وسفراء عرب وأجانب في مصر، بصورة خاصة الدول التي ينتمي إليها المهاجرين في الشرق الأوسط وافريقيا، وذلك في مقر جامعة المستقبل.

ويُقام الأسبوع بشراكة من وكالات الأمم المتحدة وهي "برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومركز الأمم المتحدة للإعلام"، وشراكات أخرى.

ويلقي الممثل المقيم في مصر للأمم المتحدة، ممثلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، كلمة حول التطوع، والهجرة، ومتحدي الإعاقة في مصر والعالم، تحت عنوان "حتى لا نستثني أحدًا".

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