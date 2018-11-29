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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:22 م

أوكرانيا تطالب بإغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية

أوكرانيا تطالب بإغلاق
أ ش أ
dostor.org/2416122

أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، إيهور فورونشينكو، اليوم الخميس، أن بلاده تصر على إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن الروسية.

وقال فورونشينكو- في المؤتمر الدولي الثاني للأمن البحري في كييف: "باعتباري قائدًا للقوات البحرية، فإني أطالب وأثق في أن المجتمع الدولي سيوافق ويقر بأن هناك تصرفًا عدائيًا ضد أوكرانيا، وفي هذا الصدد ووفقًا لاتفاقية مونترو المتعلقة بنظام المضائق، فإني أطالب تركيا بإغلاق مضيق البوسفور، حتى تعرف روسيا كيف تنتهك القانون الدولي".

وأضاف "فورونشينكو" أن روسيا تحاول فرض هيمنتها على بحر البلطيق، والقطب الشمالي، والشرق الأوسط والأقصى.

وذكر فورونشينكو أن السيطرة على أوكرانيا أمر مهم للغاية بالنسبة لروسيا، لذلك فإن التحقيق الكامل لهذه التحولات الديمقراطية والأوروبية- الأطلسية سيؤدي إلى انهيار الطموحات الإمبريالية وآلية الدولة السلطوية للاتحاد الروسي، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، أفاد بيان الخارجية الألمانية بأن وزير الخارجية هيكو ماس يجتمع اليوم مع رئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير هرويسمان، لإجراء محادثات ثنائية، حيث تتركز المحادثات على الوضع الحالي في أوكرانيا، وتوتر العلاقات الروسية الأوكرانية مجددا، وعملية إصلاح البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد نصحت أوكرانيا بالتعقل وإظهار "مقاربة ذكية" لحادث احتجاز 3 من سفنها اخترقت المياه الروسية في البحر الأسود، وقالت إن حل هذا الأمر لن يتحقق إلا بالحوار.

وفي سياق متصل، افتتحت المستشارة الألمانية المنتدى الألماني الأوكراني الثالث في برلين، اليوم الخميس، وذكرت أنها تعتزم مناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) في قمة مجموعة العشرين.

وأضافت ميركل: "نحن نعلم أننا لا نستطيع أن نحل هذا الأمر بحكمة إلا من خلال المفاوضات مع بعضنا البعض، لأن الحل العسكري مستحيل".

واخترقت 3 سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، يوم الأحد الماضي، حدود المياه الإقليمية الروسية، ودخلت منطقة مغلقة مؤقتًا في المياه الإقليمية الروسية، وانتقلت من البحر الأسود إلى مضيق كيرتش، ولم تستجب هذه السفن الحربية للنداءات التي أطلقها الجانب الروسي للخروج من مياهه الإقليمية، مما اضطر السلطات الروسية لاحتجاز السفن الأوكرانية و24 بحارًا كانوا على متنها.

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