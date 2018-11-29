روسيا: إقرار عقيدة جديدة لأمن الطاقة في البلاد

قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، إنه تم إقرار العقيدة الروسية الجديدة لأمن الطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعتمدها قريبا بمرسوم رئاسي.



وقال باتروشيف- في تصريح، اليوم الخميس، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي الروسي: "لقد تم إقرار العقيدة الجديدة لأمن الطاقة، وسيتم اعتمادها بموجب مرسوم رئاسي نظرا لأنها وثيقة استراتيجية".



وأضاف باتروشيف: "إنه خلال جلسة مجلس الأمن القومي الروسي اليوم، جرى بحث سياسة إحلال الواردات من منظور إمكانية امتلاك وإنتاج روسيا معدات وتكنولوجيات وبرمجيات محلية روسية".

