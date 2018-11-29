مسئول روسي: نأمل في استعادة الحوار مع جورجيا

أعرب رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الخميس، عن أمله في استعادة الحوار بين موسكو وتبليسي، بعد فوز وزيرة الخارجية السابقة، سالومي زورابيشفيلي، في الانتخابات الرئاسية الجورجية.



وقال كوساتشوف، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية: "لا أتوقع حدوث تغييرات جذرية في السياسة الروسية.. ولكن باعتبار سالومي زورابيشفيلي سياسية براجماتية ومحنكة، فإني أتمنى ألا تتقلص مساحة الحوار على أقل تقدير، بل أود أن تتسع.. من الواضح أن الحوار الآن يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما وأعمالهما التجارية، وفي مصلحة المنطقة بوجه عام".



وأضاف أنه يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الجورجية "إيجابية" بشكل نسبي، كما أوضح: "الأمر لن يزداد سوءًا بالتأكيد".



يذكر أن زورابيشفيلي تعد أول امرأة تتولى رئاسة جورجيا.