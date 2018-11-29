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حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 05:07 م

أمن مطروح يُحبط محاولة تسلل 220 شخصًا إلى ليبيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2416105

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، محاولة تسلل 220 شخصًا، حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

كان اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، تلقى إخطارًا بضبط 220 مصريًا، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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