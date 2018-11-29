الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجي مختار جنوب البلاد.



وذكرت وزارة الدفاع- في بيان، اليوم الخميس- أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس ببرج باجي مختار، عنصرى دعم للجماعات الإرهابية.



وأضافت الوزارة، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد، 7 منقبين عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و5 دراجات نارية و6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن.



وأشارت إلى أن حرس السواحل الجزائري أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصًا كانوا على متن قارب بولاية وهران (غرب)، فيما تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية الأغواط (وسط).