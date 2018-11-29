البحرين: حق المعارضة مكفول للجميع وفق الأطر الدستورية

انتقد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، استمرار وسائل إعلام أجنبية في حصر المعارضة في تنظيم أو أبناء طائفة بعينها، وهي الطائفة الشيعية، والحديث عن قيامهم بمقاطعة شبه كاملة للعملية الانتخابية الأخيرة في المملكة، مشددًا على أن حق المشاركة بالعملية السياسية وحق المعارضة مكفول للجميع بالمملكة، وفق الأطر الدستورية والقانونية.



وشدد "الرميحي" -خلال حواره مع وكالة الأنباء الألمانية- على أن مجلس النواب المنتخب لم ولن يكون أداة بيد السلطة ولا بيد أحد، إنما هو مجلس يعبر عن إرادة الناخبين بجميع مكوناتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية.



وردًا على تساؤل حول الحكم القضائي الصادر بالسجن المؤبد بحق المدعو علي سلمان، قال الرميحي: "المدعو سلمان صدرت ضده أحكام قضائية عديدة، كما أن الحكم الأخير ضده جاء على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بأمنها القومي، والتحريض على الطائفية والعنصرية، والتخابر مع الحكومة القطرية بقصد إشاعة الاضطرابات والفوضى، وما صاحبها من جرائم وأعمال عنف وتخريب".



ونفى الرميحي أن يكون الحكم الأخير ضد سلمان، جاء لكونه شيعيًا أو معارضًا أو من قبيل ما يشار إليه في وسائل إعلامية مسيسة من استهداف للمعارضة أو تضييق عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد في البحرين سجناء سياسيون أو معتقلو رأي.



وتابع قائلاً: "الأمر برمته بيد القضاء وسبق لهذا القضاء أن برأ المدعو علي سلمان في الدرجة الأولى للتقاضي، وخفض مدة عقوبته في وقائع قضائية أخرى، وله - كما لغيره - حق اللجوء لكل أشكال التظلم القانونية".



وشدد "الرميحي" على أن حق الدولة في فرض سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية، وتحديدًا فيما يتعلق بجرائم الإرهاب واستهداف أمن البلاد، لا يعد بأي حال من الأحوال استهدافًا للمعارضة أو النشاط الحقوقي أو مساسًا بالمجتمع المدني.