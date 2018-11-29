الجيش اليمني يواصل تقدمه في قانية ويحرر مواقع جديدة

حققت قوات الجيش اليمني تقدمًا كبيرًا بجبهة قانية، بمحافظة البيضاء وسط البلاد، اليوم الخميس، وسط تراجع في صفوف ميليشيا الحوثي.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر ميداني قوله: إن قوات الجيش اليمني، تمكنت من تحرير مواقع (الحمة السوداء)، والتلال السود وموقع (الخرابة)، إضافة إلى سيطرتها على تلتي الشجرة والمنقاش.



وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت أيضًا من السيطرة على نقطة اليسبل، وأجزاء واسعة من السلاسل الجبلية لجبال اليسبل.



وأوضح المصدر أن الميليشيا فجرت العبارات القريبة من جبل اليسبل بعد انسحابها منه، في محاولة يائسة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش، مشيرا إلى أن العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم خلال المعارك.

