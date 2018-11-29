أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إطلاق مركزين للتطوير المهني بجامعة الإسكندرية، في إطار شراكة مع وزارة التعليم العالي والجامعة الأمريكية بالقاهرة.



ويتضمن هذان المركزان - أحدهما في كلية التجارة والآخر في كلية الهندسة - موارد مرجعية متخصصة لمساعدة الطلاب في إيجاد فرص العمل بعد تخرجهم، كما يتيحان لهم الفرصة لاستكشاف المسارات المهنية الناجحة في القطاعات الصناعية القائمة وللتواصل مع الشركات الرائدة في مصر.



وصرّحت ريبيكا لاتوراكا، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، اليوم الخميس- على هامش احتفالية أقيمت بهذه المناسبة- بأن الطلاب سوف يستفيدون من هذين المركزين من خلال قنوات الاتصال بين الجامعة والقطاعات التجارية والهندسية الرائدة في محافظة الإسكندرية" وأضافت أننا نسعى إلى وصول هذا النموذج إلى أكثر من 70% من طلاب الجامعات المصرية الحكومية - بما في ذلك طلاب جامعة الإسكندرية.



وذكرت السفارة الأمريكية -في بيان- أن مركزي التطوير المهني بجامعة الإسكندرية ينضمان بذلك إلى 20 مركز مهنيا تم إطلاقها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة قدرها 20.8 مليون دولار.



وساعدت هذه الجهود حتى الآن آلاف الطلاب الجامعيين في الحصول على فرص عمل وفي إعدادهم لتحقيق النجاح في مساراتهم المهنية.



وستعمل تلك المراكز على توفير التوجيه المهني والتدريب على المهارات بما في ذلك مهارات القيادة وحل المشكلات والتفكير التحليلي وريادة الأعمال بهدف زيادة فرص الطلاب في إيجاد الوظائف المناسبة. كما يستفيد الطلاب والخريجون من قنوات التواصل والربط بين الجامعة والقطاع الخاص.



وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات يعتبر جزءا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.